В Японии арестовали женщину, которая пыталась загасить олимпийский огонь: видео

В Японии арестовали 53-летнюю женщину, которая пыталась из водного пистолета загасить олимпийский факел в знак протеста против проведения Олимпийских игр в Токио в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Vice.

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На видео, которое стало вирусным, слышно, как женщина призывает погасить факел. Она кричит "погасите огонь, мы против олимпийских игр в Токио" и стреляет водой в факел. К ней сразу же подошел стюард.

Нориаки Нагацука, заместитель начальника полиции города Мито, где проходила эстафета, сказал, что женщина была арестована потому, что "умышленно целилась в бегуна и пыталась помешать эстафете".

"Нельзя стрелять водой в людей без уважительной причины. Она явно не играла, это не детская игра", – сказал Нагацука в комментарии изданию.

Летние игры в Токио должны начаться 23 июля после того, как были отложены на год. Но протестующие против олимпийских игр заявляют, что страна не готова безопасно провести крупное международное мероприятие, учитывая низкий уровень вакцинации.

По данным исследовательской группы Наш мир в данных, только 14% населения Японии полностью вакцинировано по состоянию на 4 июля. Недавний опрос Kyodo News показал, что 86% японцев опасаются вспышки COVID-19 в результате проведения игр.

В июне стало известно, что около 10 000 волонтеров отказались ехать на Олимпиаду в Токио, опасаясь распространения коронавирусной инфекции.

Вадим Ребрина

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