Япония проведет Олимпиаду без зрителей

Япония проведет Олимпийские игры в Токио без зрителей – в условиях чрезвычайного положения из-за возобновления роста случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Тамайо Марукава, передает Kyodo.

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Решение не допускать местных болельщиков на соревнования Игр в Токио и префектурах Тиба, Канагава и Сайтама приняли сегодня, 8 июля, организаторы игр, в том числе члены Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

Встречу организаторов созвали после того, как японское правительство решило ввести в Токио чрезвычайное положение до 22 августа.

Президент МОК Томас Бах, прибывший сегодня в Токио в четверг, сказал, что готов поддержать любые меры по обеспечению безопасности японских граждан и участников игр.

Ранее, исходя из предположения, что ситуация с коронавирусом в столице улучшится, планировалось допустить на Игры 10 000 зрителей.

Тем не менее, 7 июля в Токио зарегистрировали 920 новых случаев заражения COVID-19 – это самый высокий показатель с середины мая. Сегодня в японской столице сообщили о 896 новых заражениях коронавирусом.

По данным проведенного в марте соцопроса, около 80% жителей Японии считали, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны быть отменены или перенесены из-за пандемии COVID-19.

В марте 2021-го японское правительство выступило против приезда зарубежных зрителей на Олимпиаду для предотвращения распространения COVID-19 в стране.

3 июня около 10 000 из 80 000 волонтеров отказались ехать на Олимпиаду в Токио, опасаясь распространения коронавирусной инфекции.

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Наталия Медведева

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