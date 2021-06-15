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ООН заподозрила Китай в изъятии органов у заключенных

15.06.2021, 10:19
ООН заподозрила Китай в изъятии органов у заключенных - Фото
Трансплантация органов в Китае (Фото - ЕРА)

В Организации объединенных наций заявляют, что в тюрьмах Китая у представителей этнических и религиозных меньшинств могут насильно изымать органы. Об этом говорится в заключении экспертов ООН по правам человека.

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Правозащитники заявили, что получили достоверную информацию об извлечении органов у уйгуров, тибетцев, мусульман, и христиан и представителей движения Фалуньгун.

По данным ООН, у заключенных из числа меньшинств могут принудительно брать кровь на анализ, делать рентген и УЗИ внутренних органов. Результаты исследований заносят в базу донорских органов. При этом, как отмечают правозащитники ООН, других заключенных не обязывают проходить подобные процедуры. 

Чаще всего у заключенных изымают сердце, почки, печень, роговицу, реже – части печени. В торговли людьми якобы участвуют специалисты сектора здравоохранения, в том числе хирурги, анестезиологи и другие медицинские специалисты.

Также сообщается, что семьям погибших заключенных не дают забрать тела родных.

В Пекине такое заявление ООН назвали клеветой. Член китайского представительства в Женеве заявил об отсутствии у экспертов "рудиментарных мыслительных способностей". По его словам, правозащитники якобы стали жертвами дезинформации со стороны движения Фалуньгун.

  • Эксперты ООН по правам человека уже поднимали этот вопрос перед правительством Китая в 2006 и 2007 годах, но власти не предоставили информацию о сроках ожидания органов и об их источниках.
  • По данным статистики, количество добровольцев по донорству в Китае увеличилось более чем на 45% с начала эпидемии COVID-19. В Китайском фонде развития транспорта органов (COTDF) по состоянию на июнь 2021-го в качестве добровольцев зарегистрировано более 1,77 млн человек.

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Оксана Житнюк
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ООН Китай КНР заключенные трансплантация пекин органы донор Женева
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