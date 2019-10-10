Европарламент призвал дать отпор российским фейкам

Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

В резолюции, принятой 10 октября, Европарламент обратил внимание на "чрезвычайно опасную природу российской пропаганды" и призвал Еврокомиссию разработать "эффективную стратегию оперативного и надежного противодействия российской дезинформации". Об этом сообщает Deutsche Welle.

За резолюцию проголосовали 469 евродепутатов, против были 143, воздержались 47 парламентариев.

Евродепутаты считают необходимым создать международные правовые рамки для надежного противостояния гибридным угрозам, включая кибератаки и дезинформацию.

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"В Европарламенте обеспокоены попытками оказать влияние на ход и исход выборов не только в странах Евросоюза, но и в соседних с ним. Балканские страны, а также участницы программы Восточное партнерство, в частности, Грузия и Украина, отмечается в резолюции, также становятся объектами подрыва "нормативных основ, принципов европейской демократии и суверенитета", - говорится в сообщении.

Таким странам, считает Европарламент, ЕС должен оказать помощь, причем, конкретную. Среди предложенных в резолюции мер - поддержка независимых средств массовой информации в балканских странах и государствах Восточного партнерства.

После выборов в Европарламент в мае этого года, Еврокомиссия заявила о попытках повлиять на них с помощью фейков, распространяемых из России, привела конкретные примеры, но уточнила, что пока говорить о спланированной российской кампании дезинформации нельзя.