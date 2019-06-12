Болтон заявил, что Россия и Китай распространяют фейки о США

Джон Болтон (фото - EPA)

У США есть основания полагать, что Россия, Китай и другие страны распространяют ложную информацию о внутренних разногласиях в администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает Bloomberg.

"У нас есть веские основания полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай приняли решение - и вы можете видеть это публично - попытаться посеять дезинформацию об администрации и сказать, что президент и его советники разделились и тому подобное", - сказал он, однако конкретных примеров – не предоставил.

При этом Болтон заявил, что журналисты "быстро распространяют ложную информацию".

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