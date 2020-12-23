Операция "Пустая тарелка". Власти Китая хотят запретить пропагандировать переедание

Китайские законодатели начали обсуждение проекта закона о борьбе с расточительством продуктов питания. По нему предлагается введение ответственности для заведений общепита за побуждение клиентов заказывать чрезмерное количество еды. Об этом пишет Синьхуа.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

The Guardian сообщает, что в законопроекте также прописаны такие ограничения, как штрафы для посетителей заведений за оставленные остатки еды.

Помимо этого, издание отмечает, что власти Китая предлагают штрафы для СМИ, которые публикуют или распространяет рекламу пищевых отходов или переедание. Несоблюдение предупреждений со стороны властей может привести к штрафам: до 100 000 юаней и приостановление деятельности "для исправления".

В августе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что количество потраченных впустую продуктов питания в стране шокирует и огорчает.

"Расточительство – это постыдно, а бережливость – почетно", – заявил он.

В Китае решили запустить кампанию, направленную на борьбу с пищевыми отходами – "Пустая тарелка". Такое решение было принято после того, как из-за коронавируса и массовых наводнений на юге страны появилась вероятность наступления продовольственного кризиса.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.