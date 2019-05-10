Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.05.2019, 08:48

Опрос: 45% американцев поддерживают идею импичмента Трампу

Опрос: 45% американцев поддерживают идею импичмента Трампу - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Среди американцев растет число сторонников импичмента президенту США

Реклама
Реклама

Количество американцев, которые полагают, что Конгресс должен объявить импичмент президенту США Дональду Трампу, выросло с середины апреля на 5% до 45%. Об этом говорится в опросе, результаты которого опубликовал 9 мая Reuters/Ipsos.

42% респондентов считают, что Трампа нельзя отстранять от должности, 13% опрошенных воздержались от однозначного ответа.

Реклама

"Опрос общественного мнения, проведенный в понедельник, не дал понять, чего на самом деле хотят американцы: прекращения расследований в отношении Трампа или перехода к процедуре объявления импичмента", - отмечается в сообщении.

32% респондентов согласны с тем, что действия Конгресса в связи с публикацией отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера законны. 47% опрошенных имеют противоположное мнение. 39% американцев поддерживают действия Трампа, 55% - не одобряют его деятельность.

Опрос провели на всей территории США среди 1006 человек. Статистическая погрешность составила 4%.

Во время предыдущего опроса, проводившегося 18-19 апреля, за импичмент высказались 40% респондентов.

10 декабря 2018 года член Демократической партии Джеррольд Недлер заявлял, что Трампу могут объявить импичмент, если будет доказано, что он поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Роберт Мюллер, дональд трамп, опрос, импичмент
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 