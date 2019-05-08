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08.05.2019, 06:44

Опрос: Байден лидирует в рейтинге демократов-кандидатов

Опрос: Байден лидирует в рейтинге демократов-кандидатов - Фото
Джо Байден (фото - EPA) Фото: EPA

Бывшего вице-президента США поддерживает 46% опрошенных

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По данным опроса избирателей-демократов, которое провело издание The Hill, бывший вице-президент США Джо Байден на 32 пункта опережает ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии США на выборах президента 2020 года. Об этом сообщает Голос Америки.

Байдена поддерживает 46% опрошенных. Популярный сенатор-демократ Берни Сандерс, который характеризует себя, как "демократического социалиста" - имеет поддержку на уровне 14%. После Сандерса Пит Бутиджидж набрал 8%, сенатор-демократ Элизабет Уоррен - 7%.

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"Предыдущие опросы указывали, что Байден имеет преимущество над действующим президентом США Дональдом Трампом по результатам опросов", - отмечается в сообщении.

27 апреля согласно первому опросу Джо Байден на шесть пунктов опережал президента США в рейтинге кандидатов в президенты.

 

https://ukrainian.voanews.com/a/baiden-reityng/4907916.html

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Теги: дональд трамп, опрос, джо байден
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