Опрос: Байден лидирует в рейтинге демократов-кандидатов

Джо Байден (фото - EPA) Фото: EPA

По данным опроса избирателей-демократов, которое провело издание The Hill, бывший вице-президент США Джо Байден на 32 пункта опережает ближайшего конкурента в борьбе за номинацию от Демократической партии США на выборах президента 2020 года. Об этом сообщает Голос Америки.

Байдена поддерживает 46% опрошенных. Популярный сенатор-демократ Берни Сандерс, который характеризует себя, как "демократического социалиста" - имеет поддержку на уровне 14%. После Сандерса Пит Бутиджидж набрал 8%, сенатор-демократ Элизабет Уоррен - 7%.

Реклама

"Предыдущие опросы указывали, что Байден имеет преимущество над действующим президентом США Дональдом Трампом по результатам опросов", - отмечается в сообщении.

27 апреля согласно первому опросу Джо Байден на шесть пунктов опережал президента США в рейтинге кандидатов в президенты.

https://ukrainian.voanews.com/a/baiden-reityng/4907916.html