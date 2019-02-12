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12.02.2019, 09:53

Опрос: немцы больше доверяют Путину, чем Трампу

Опрос: немцы больше доверяют Путину, чем Трампу - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

По данным опроса Pew Research Center, только 10% жителей Германии доверяют политике президента США

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Немцы больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем американскому лидеру Дональду Трампу. Таковы результаты опроса Pew Research Center, опубликованные в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ZDF.

По данным опроса, 10% респондентов доверяют политике Трампа, 35% - Путина, 30% - главе Китая Си Цзиньпину.

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Внешнюю политику президента Франции Эмманюэля Макрона поддержали 77% респондентов, канцлера Ангелы Меркель – 68%.

Согласно результатам исследования, 49% немцев видят большую угрозу в растущем влиянии США, опасения по поводу Китая имеют 33% опрошенных, а против России — 30%.

22 января 2018 года сразу две российские социологические службы после новогодних праздников провели опросы, согласно которым рейтинг доверия Путина снизился - причем, по данным одной из них, до исторического минимума.

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Теги: Эмманюэль Макрон., дональд трамп, ангела меркель, владимир путин, си цзиньпин
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