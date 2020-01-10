Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Орбан: Россия наращивает военное присутствие в Черном море

Орбан: Россия наращивает военное присутствие в Черном море - Фото
Людовик Орбан (фото - EPA)
10.01.2020, 10:28

Премьер отметил, что Румыния будет продолжать поддерживать усилия НАТО по консолидации роли союзников

Ситуация в регионе Черного моря ухудшается вследствие наращивания Россией военного присутствия. Об этом 9 января в Брюсселе по итогам встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Румынии Людовик Орбан, сообщает Укринформ.

Премьер подчеркнул, что поэтому Румыния будет продолжать поддерживать усилия НАТО по консолидации роли союзников в этом регионе и усилению позиций альянса как на суше, так и в море.

"Мы обсудили ситуацию по безопасности в Черном море, которая ухудшается из-за увеличения Россией военного присутствия. Я подчеркнул важность консолидации роли НАТО в регионе Черного моря. Мы согласились продолжать поддержку наших партнеров в регионе" , - отметил Орбан.

  • 9 января генсек НАТО заявил, что "спусковым крючком" для адаптации НАТО к новым вызовам и усиления возможностей коллективной обороны стала незаконная аннексия Крыма Россией в 2014 году. 
Напишите нам
Россия нато Румыния черное море Людовик Орбан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 