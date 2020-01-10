Орбан: Россия наращивает военное присутствие в Черном море

Людовик Орбан (фото - EPA)

Ситуация в регионе Черного моря ухудшается вследствие наращивания Россией военного присутствия. Об этом 9 января в Брюсселе по итогам встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Румынии Людовик Орбан, сообщает Укринформ.

Премьер подчеркнул, что поэтому Румыния будет продолжать поддерживать усилия НАТО по консолидации роли союзников в этом регионе и усилению позиций альянса как на суше, так и в море.

"Мы обсудили ситуацию по безопасности в Черном море, которая ухудшается из-за увеличения Россией военного присутствия. Я подчеркнул важность консолидации роли НАТО в регионе Черного моря. Мы согласились продолжать поддержку наших партнеров в регионе" , - отметил Орбан.