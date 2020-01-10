Генсек НАТО объяснил, что стало причиной для усиления обороны

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

"Спусковым крючком" для адаптации НАТО к новым вызовам и усиления возможностей коллективной обороны стала незаконная аннексия Крыма Россией в 2014 году. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера в Брюсселе на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном, сообщает Укринформ.

"Черноморский регион является важным для НАТО. Мы помним, что стало "спусковым крючком" для адаптации НАТО и укрепления его коллективной обороны в течение нескольких минувших лет - это была незаконная аннексия Крыма, которая произошла именно в Черном море", - подчеркнул генсек.

Он отметил, что Альянс усилил воздушное патрулирование и военно-морское присутствие, а также присутствие в пределах передовых сил в странах на восточном фланге НАТО.

По словам Столтенберга, повышена готовность сил Альянса и его способность к их быстрому усилению.

"Три наших государства-члены являются черноморскими странами - Румыния, Болгария и Турция. Кроме этого, мы имеем здесь двух близких партнеров - Украину и Грузию, которые также являются черноморскими странами. Поэтому мы помогаем им, тесно сотрудничая, проводя с ними совместные учения", - сказал Столтенберг.