Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.01.2019, 11:25

Ошибки в проектировке Керченского моста обойдутся РФ в $44 млн

Ошибки в проектировке Керченского моста обойдутся РФ в $44 млн - Фото
Керченский мост (скриншот видео)

Грунт на побережье Керченского пролива не подходит для строительства ж/д подходов к мосту. Ошибка в проекте дорого обойдется РФ

Реклама
Реклама

Вследствие неправильной проектировки железнодорожных подходов к Керченскому мосту, бюджет РФ опустеет на крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

В ходе строительства оказалось, что грунты на побережье Керченского пролива не подходят для обустройства насыпи под железнодорожное полотно: ошибка в проектировке будет стоить РФ $44 млн.

Реклама

Кроме того, министерство сообщает, что в ноябре 2018 года оккупационные власти Крыма и представители непризнанной Абхазии провели встречу, на которой обсудили поставки на полуостров щебня, песка и гравия и других стройматериалов для строительства трассы Таврида.

Также известно, что в строящемся в районе села Октябрьское железнодорожном тоннеле в прошлом году произошел непредвиденный сдвиг породы, который повредил крепления тоннеля.

По данным украинского ведомства, именно в связи с этим связаны задержки строительных работ, в том числе отмена тендера на электрификацию ж/д моста через Керченский пролив.

Ранее МинВОТ опубликовало снимки, на которых видно просадку Керченского моста.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, керческий мост
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 