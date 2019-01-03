Ошибки в проектировке Керченского моста обойдутся РФ в $44 млн

Керченский мост (скриншот видео)

Вследствие неправильной проектировки железнодорожных подходов к Керченскому мосту, бюджет РФ опустеет на крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

В ходе строительства оказалось, что грунты на побережье Керченского пролива не подходят для обустройства насыпи под железнодорожное полотно: ошибка в проектировке будет стоить РФ $44 млн.

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Кроме того, министерство сообщает, что в ноябре 2018 года оккупационные власти Крыма и представители непризнанной Абхазии провели встречу, на которой обсудили поставки на полуостров щебня, песка и гравия и других стройматериалов для строительства трассы Таврида.

Также известно, что в строящемся в районе села Октябрьское железнодорожном тоннеле в прошлом году произошел непредвиденный сдвиг породы, который повредил крепления тоннеля.

По данным украинского ведомства, именно в связи с этим связаны задержки строительных работ, в том числе отмена тендера на электрификацию ж/д моста через Керченский пролив.

Ранее МинВОТ опубликовало снимки, на которых видно просадку Керченского моста.