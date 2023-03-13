Оскар-2023. Кто стал лауреатом главной кинопремии мира — список победителей
В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95 церемония вручения кинопремии Оскар. LIGA.net публикует полный список лауреатов премии во всех номинациях.
Лучший фильм — "Все везде и сразу";
Лучший анимационный фильм — "Пиноккио Гильермо дель Торо";
Лучший режиссер(ы) — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу");
Лучший актер — Брендан Фрейзер ("Кит");
Лучшая актриса — Мишель Йео ("Все везде и сразу");
Лучшая женская роль второго плана — Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу");
Лучшая мужская роль второго плана — Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу");
Лучший оригинальный сценарий — "Все везде и сразу" (Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт);
Лучший адаптированный сценарий — "Говорят женщины" (Сара Полли);
Лучшая операторская работа — "На Западном фронте без перемен" (Джеймс Френд);
Лучшие визуальные эффекты — "Аватар: Путь воды";
Лучший звук — "Топ Ган: Мэверик";
Лучший оригинальный саундтрек — "На Западном фронте без перемен";
Лучшая песня — "Naatu Naatu" ("RRR: Рядом ревет революция");
Лучший монтаж — "Все везде и сразу";
Лучший грим и прически — "Кит";
Лучшие костюмы — "Черная пантера: Ваканда навеки";
Лучшая работа художника-постановщика — "На Западном фронте без перемен";
Лучший фильм на иностранном языке — "На Западном фронте без перемен" (Германия);
Лучший документальный фильм — "Навальный";
Лучший игровой короткометражный фильм — "Прощание по-ирландски";
Лучший анимационный короткометражный фильм — "Мальчик, крот, лис и лошадь";
Лучший документальный короткометражный фильм — "Заклинатели слонов".
- Документальный фильм "Дом из осколков" совместного производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии номинировали на "Оскар-2023". Категория – "Лучший документальный фильм".
- Кулеба назвал лицемерием, что на "Оскаре" будет фильм о войне, но слушать о ней не хотят.
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