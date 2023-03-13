Оскар-2023. Кто стал лауреатом главной кинопремии мира — список победителей

В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95 церемония вручения кинопремии Оскар. LIGA.net публикует полный список лауреатов премии во всех номинациях.

Церемония награждения проходила в театре "Долби", ведущим был комик и телеведущий Джимми Киммел.

Полный список победителей:

Лучший фильм — "Все везде и сразу";

Лучший анимационный фильм — "Пиноккио Гильермо дель Торо";

Лучший режиссер(ы) — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу");

Лучший актер — Брендан Фрейзер ("Кит");

Лучшая актриса — Мишель Йео ("Все везде и сразу");

Лучшая женская роль второго плана — Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу");

Лучшая мужская роль второго плана — Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу");

Лучший оригинальный сценарий — "Все везде и сразу" (Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт);

Лучший адаптированный сценарий — "Говорят женщины" (Сара Полли);

Лучшая операторская работа — "На Западном фронте без перемен" (Джеймс Френд);

Лучшие визуальные эффекты — "Аватар: Путь воды";

Лучший звук — "Топ Ган: Мэверик";

Лучший оригинальный саундтрек — "На Западном фронте без перемен";

Лучшая песня — "Naatu Naatu" ("RRR: Рядом ревет революция");

Лучший монтаж — "Все везде и сразу";

Лучший грим и прически — "Кит";

Лучшие костюмы — "Черная пантера: Ваканда навеки";

Лучшая работа художника-постановщика — "На Западном фронте без перемен";

Лучший фильм на иностранном языке — "На Западном фронте без перемен" (Германия);

Лучший документальный фильм — "Навальный";

Лучший игровой короткометражный фильм — "Прощание по-ирландски";

Лучший анимационный короткометражный фильм — "Мальчик, крот, лис и лошадь";

Лучший документальный короткометражный фильм — "Заклинатели слонов".

Документальный фильм "Дом из осколков" совместного производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии номинировали на "Оскар-2023". Категория – "Лучший документальный фильм".

Кулеба назвал лицемерием, что на "Оскаре" будет фильм о войне, но слушать о ней не хотят.

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