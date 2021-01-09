Оскар. Фильм от Беларуси дисквалифицировали с конкурса – Variety

Фильм "Уроки фарси", который Беларусь выдвинула на Оскар, дисквалифицировали с конкурса. Об этом сообщает Variety.

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В издании пишут, что фильм немецко-российско-беларуского производства дисквалифицировали, так как большинство создателей фильма не были из Беларуси, что противоречит правилам конкурса.

Илья Стюарт, продюсер фильма, подтвердил Variety, что его сняли с гонки. По его словам, Беларуский комитет и партнеры-продюсеры считали, что фильм отвечает всем необходимым требованиям для представления страны на Оскаре.

Стюарт также сказал, что в команде создателей разочарованы решением Академии, но уважают его и продолжат доносить фильм международной аудитории.

СПРАВКА. В фильме "Уроки фарси" рассказывается история бельгийского еврея, который во время второй мировой войны спасся от расстрела, представившись персом. Затем его назначили преподавателем фарси, хотя он этого языка не знает. Отмечается, что фильм режиссера Вадима Перельмана сначала был написан на русском языке, затем переведен на английский и немецкий. Как пишет TUT.BY, проект по большей части снимали в Беларуси: в Бобруйске и на натурной площадке Беларусьфильма.

Украина выдвинула на Оскар фильм "Атлантида" от режиссера Валентина Васяновича.

Продюсер фильма Валентин Яценко сказал, что "Атлантиду" на Оскар ведет пиар-агент фильма "Паразиты", который в прошлом году завоевал премию лучшего фильм года и еще три номинации.

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Марк Сировой

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