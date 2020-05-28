Ослабление карантина. Хорватия открывает границы для граждан десяти стран

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Хорватия полностью открывает границы для граждан десяти стран, где достигли положительных результатов и тенденций в преодолении вируса COVID-19. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.



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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после сессии правительства заявил, что с эпидемиологической точки зрения нет препятствий для открытия границ для граждан Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии. Он добавил, что список стран впоследствии будет расширяться.

По его словам, в течение следующих четырех лет Хорватия получит от Евросоюза $10 млрд для преодоления экономических последствий эпидемии.

Обозреватели отмечают, что открытие границ связано с началом туристического сезона и, что в Хорватию больше туристов прибывают именно из упомянутых стран, членов Европейского союза.

Министр внутренних дел Давор Божинович заявил, что граждане упомянутых стран должны придерживаться общих правил и рекомендаций хорватского Института общественного здоровья. После пересечения границы туристы должны предоставить адрес, по которому будут проживать, и свои контакты.

Всего в Хорватии с населением 4,3 миллиона, коронавирусом заразились 2245 человек, умерли 102 пациента.

ля граждан Украины Турция откроет границы 1 июля. 27 мая сообщалось, что д

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