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Останки пропавшего человека обнаружили с помощью Google Maps

Останки пропавшего человека обнаружили с помощью Google Maps - Фото
Затонувший автомобиль пропавшего (Фото: Google maps)
12.09.2019, 23:56

На карте увидели затонувший в озере автомобиль

Останки человека, который 20 лет назад пропал без вести, нашли благодаря спутниковой фото на Google Maps. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что Уильям Молдт, которому на тот момент было 40 лет, пропал без вести 7 ноября 1997 года.

В день исчезновения, по словам свидетелей, около 23:00 Молдт вышел из клуба - он не выглядел пьяным, хотя и выпил несколько порций алкоголя. После этого его никто не видел.

28 августа этого года - через 22 года после исчезновения Молдта - в полицию поступило сообщение о том, что в озере в городе Веллингтон обнаружили затонувшую машину.

Когда ее достали, то внутри нашли человеческие останки. После их анализа стало ясно, что они принадлежат Уильяму Молдту.

Авторы проекта Charley Project - базы данных нераскрытых преступлений США - говорят, что затонувшую машину удалось найти благодаря спутниковому снимку сервиса Google Maps.

Правоохранители говорят, что Молдт, вероятно, потерял управление автомобилем и съехал прямо в озеро. Они отметили, что на предыдущих этапах расследования никаких доказательств и признаков того, что это могло случиться, следствие не обнаружило.

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полиция Google Maps
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