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14.05.2019, 16:19

Осужденным в Таиланде украинцам уменьшат сроки заключения

Осужденным в Таиланде украинцам уменьшат сроки заключения - Фото
Фото: facebook.com/ukr.embassy.thailand

Сроки могут сократить наполовину, нескольких человек освободят

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В течение ближайших четырех месяцев гражданам Украины, отбывающих наказание в Таиланде, уменьшат сроки заключения по случаю коронации нового тайского монарха Рамы Х. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Таиланде.

Это решение властей Таиланда обнародовал директор департамента коррекции при министерстве юстиции Нарас Савестанан во время встречи в посольстве Украины.

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Глава тайской пенитенциарной службы отметил, что в рамках процедуры коллективного королевского помилования, которая продлится в течение следующих четырех месяцев, значительная часть заключенных в Таиланде украинцев может получить уменьшение сроков наказания на 50% от приговора суда, несколько человек могут быть освобождены.

Сообщаетс, что в тайских тюрьмах отбывают наказание 24 гражданина Украины, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и подделкой банковских карточек.

Трехдневная церемония коронации 66-летнего Маха Ваджиралонгкона, который взошел на трон под именем Рамы X, состоялась в начале этого месяца.

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Теги: таиланд, тюрьма, помилование
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