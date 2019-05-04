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04.05.2019, 11:25

В Таиланде короновали короля Раму X: фото

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В Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фото
В Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фото
В Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фотоВ Таиланде короновали короля Раму X: фото

В Таиланде завершилась официальная церемония коронации короля Рамы X

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Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) официально коронован в Бангкоке. Как сообщает Reuters, основная часть церемонии завершена.

Король возложил на голову корону династии Чакри, переданную ему потомственными брахманами и высшими сановниками королевства. Затем старший брахман объявил полное имя и титулы короля с приставкой "Прабат". Это значит, что Рама X был коронован официально.

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Также был зачитан указ о присвоении жене монарха статуса коронованной королевы Таиланда.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года, но велел отложить церемонию коронации.

Напомним, за несколько дней до официальной коронации король Таиланда Маха Ваджиралонгкон женился на заместителе главы своей личной охраны. Она получила титул королевы Сутхиты.

Фото: EPA

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Теги: таиланд, Рама X
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