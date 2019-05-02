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02.05.2019, 13:40

Король Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортаж

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Король Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортаж
Король Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортаж
Король Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортажКороль Таиланда женился на замглавы своей охраны: фоторепортаж

Новая королева Таиланда в прошлом – стюардесса Thai Airways, позже – заместитель командира подразделения телохранителей

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За несколько дней до официальной коронации король Таиланда Маха Ваджиралонгкон  женился на заместителе главы своей личной охраны. Она получила титул королевы Сутхиты, передает Reuters.

Известие о свадьбе стало неожиданным, а кадры с церемонии транслировались по всем тайским телеканалам.

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66-летний король стал конституционным монархом после смерти своего отца, короля Пумипона Адульядета, в октябре 2016 года. Его коронация пройдет в субботу в соответствии с тщательно продуманными буддийскими традициями.

Новая королева в прошлом – стюардесса Thai Airways, позже – заместитель командира подразделения телохранителей.

Отмечается также, что некоторые СМИ ранее замечали романтические отношения между королем и будущей королевой, но дворец отношения между ними отрицал.

Фото: ЕРА

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Теги: свадьба, таиланд, король
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