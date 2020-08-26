От $535 за гектар земли. В Китае появилась возможность арендовать необитаемый остров

Кроме арендной платы желающие побыть "робинзонами" должны будут предоставить властям необходимые документы с планами использования острова

В Китае теперь можно арендовать один из необитаемых островов. Цена аренды составит от $535 за гектар земли, передает CNN.

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Все эти острова находятся в административном подчинении у северо-восточной китайской провинции Ляонин. Недавно местный департамент финансов и природных ресурсов опубликовал объявление, что любое частное лицо может взять в аренду необитаемый остров или его часть.

У провинции Ляонин в распоряжении находится рекордное для Китая количество островов — 633, из которых населенными сейчас являются только 44. При этом, стоимость земли на некоторых из них достигает $3 620 000 за гектар.

Как сообщается, $535 за гектар — это самая низкая цена. За это деньги получить во временное пользование можно будет остров с самым низким рейтингом по шестибалльной шкале.

Кроме того, значение будет иметь, для чего арендатор планирует использовать остров — для туризма, сельского хозяйства, рыбалки или других целей. Всего в списке будет девять категорий "практического назначения" — в зависимости от этого будет формироваться и арендная плата.

Помимо внесения оплаты, будущий арендатор должен будет также предоставить властям Ляонин конкретный план использования острова с соблюдением всех экологических норм, чтобы аренда в итоге не нанесла ущерба местным экосистемам. И только после утверждения всех документов желающие смогут "въехать" на выбранные ими острова.

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Дарья Мостовая

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