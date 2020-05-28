Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Швеции выставили на продажу деревню за $7 млн: фото

В Швеции выставили на продажу деревню за $7 млн: фото - Фото
Источник - christiesrealestate.com
28.05.2020, 16:14

Эксперты полагают, что причиной таких низких цен могло стать ухудшение ситуации на рынке недвижимости из-за пандемии коронавируса

В Швеции одно из местных агентств недвижимости выставило на продажу необычный объект - деревню Сатра Брунн за 70 млн шведских крон или $7,3 млн. Эксперты агентства допускают, что причиной такой цены мог стать кризис на рынке недвижимости из-за коронавируса.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сатра Брунн находится на окраине Стокгольма, она считается деревней оздоровления - по уверениям местных, там находятся целебные источники.

Эти источники в начале XVIII века обнаружил местный доктор Сэмюэль Скрагге. Он скупил все земли в округе и построил небольшой поселок из больницы, церкви и нескольких домов с колодцами. Со временем поселок начал разрастаться - дома возле источников стали строить местные богачи.

Сатра Брунн (christiesrealestate.com)

Начиная с 2002 года деревня Сатра Брунн превратилась в место проведения SPA-вечеринок, а в 2015 там открыли пункт розлива чистой питьевой воды из источников.

деревня Сатра Брунн (christiesrealestate.com)

Площадь деревни составляет более 25 гектар. В стоимость входит сама территория и расположенные на ней постройки. Приобрести ее могут не только шведы, но и покупатели из других стран.

  • 19 мая Фонд госимущества выставил на аукцион бункер в Ивано-Франковской области со стартовой ценой в 1,78 млн грн.

Читайте также: Во Франции выльют 10 млн литров пива: его не продали из-за коронавируса

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
швеция продажа деревня стокгольм
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 