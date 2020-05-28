В Швеции выставили на продажу деревню за $7 млн: фото

Источник - christiesrealestate.com

В Швеции одно из местных агентств недвижимости выставило на продажу необычный объект - деревню Сатра Брунн за 70 млн шведских крон или $7,3 млн. Эксперты агентства допускают, что причиной такой цены мог стать кризис на рынке недвижимости из-за коронавируса.

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Сатра Брунн находится на окраине Стокгольма, она считается деревней оздоровления - по уверениям местных, там находятся целебные источники.

Эти источники в начале XVIII века обнаружил местный доктор Сэмюэль Скрагге. Он скупил все земли в округе и построил небольшой поселок из больницы, церкви и нескольких домов с колодцами. Со временем поселок начал разрастаться - дома возле источников стали строить местные богачи.

Начиная с 2002 года деревня Сатра Брунн превратилась в место проведения SPA-вечеринок, а в 2015 там открыли пункт розлива чистой питьевой воды из источников.

Площадь деревни составляет более 25 гектар. В стоимость входит сама территория и расположенные на ней постройки. Приобрести ее могут не только шведы, но и покупатели из других стран.

19 мая Фонд госимущества выставил на аукцион бункер в Ивано-Франковской области со стартовой ценой в 1,78 млн грн.

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