Во Франции выльют 10 млн литров пива: его не продали из-за коронавируса

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Национальная ассоциация пивоваров Франции заявила, что им придется избавиться от 10 млн литров пива, поскольку из-за коронавируса закрыты все кафе и рестораны, а срок его годности заканчивается. Об этом сообщает France 24.

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Большая часть продукта - это крафтовое пиво, которое быстрее портится, поскольку зачастую не пастеризуется.

"Это очень хмельное пиво, и если его хранить слишком долго, больше двух-трех месяцев, то аромат и вкус сильно меняются не в лучшую сторону", - заявил руководитель ассоциации.

"Уничтожение этого пива обойдется бизнесу в значительную цену", - заявили в ассоциации, призвав государство компенсировать им убытки.

3 мая сообщалось , что на севере Англии сварили слишком много пива и начали раздавать его бесплатно.

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