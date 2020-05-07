Во Франции выльют 10 млн литров пива: его не продали из-за коронавируса

Национальная ассоциация пивоваров Франции заявила, что им придется избавиться от 10 млн литров пива, поскольку из-за коронавируса закрыты все кафе и рестораны, а срок его годности заканчивается. Об этом сообщает France 24.
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Большая часть продукта - это крафтовое пиво, которое быстрее портится, поскольку зачастую не пастеризуется.
"Это очень хмельное пиво, и если его хранить слишком долго, больше двух-трех месяцев, то аромат и вкус сильно меняются не в лучшую сторону", - заявил руководитель ассоциации.
"Уничтожение этого пива обойдется бизнесу в значительную цену", - заявили в ассоциации, призвав государство компенсировать им убытки.
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