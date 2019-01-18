Индия отправит в свою первую космическую миссию робота-гуманоида

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Перед тем, как отправить в космос человека, Индия собирается проводить исследования с помощью специально разработанного человекоподобного робота. Об этом пишет The Times of India.

"Гуманоид практически готов. Мы хотим убедиться в том, что люди, которые отправятся в космос, будут в безопасности и смогут потом беспрепятственно вернуться на Землю", - говорит глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

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По его словам, робот будет человекоподобным, а значит сможет выполнять все те же действия и переносить такую же нагрузку, что и человек.

Также отмечается, что в рамках индийской миссии будут проведены множество исследований: начиная с обычного тестирования медицинского оборудования и вплоть до экспериментов в области микробиологии.

ISRO уже получил запросы на сотрудничество от более чем 40 исследовательских институтов.

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