Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.01.2019, 12:30

Индия отправит в свою первую космическую миссию робота-гуманоида

Индия отправит в свою первую космическую миссию робота-гуманоида - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Индии решили провести свою первую миссию с помощью робота: он протестирует медоборудование и проведет другие медицинские исследования

Реклама
Реклама

Перед тем, как отправить в космос человека, Индия собирается проводить исследования с помощью специально разработанного человекоподобного робота. Об этом пишет The Times of India.

"Гуманоид практически готов. Мы хотим убедиться в том, что люди, которые отправятся в космос, будут в безопасности и смогут потом беспрепятственно вернуться на Землю", - говорит глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

Реклама

По его словам, робот будет человекоподобным, а значит сможет выполнять все те же действия и переносить такую же нагрузку, что и человек. 

Также отмечается, что в рамках индийской миссии будут проведены множество исследований: начиная с обычного тестирования медицинского оборудования и вплоть до экспериментов в области микробиологии. 

ISRO уже получил запросы на сотрудничество от более чем 40 исследовательских институтов.

Читайте также: В космос без топлива: ученые показали концепт "паровой" ракеты

Отправить:
Распечатать:
Теги: Индия, космос, робот, гуманоид
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 