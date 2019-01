В космос без топлива: ученые показали концепт "паровой" ракеты

NASA проспонсировало создание ракеты на паровом двигателе World Is Not Enough (WINE). Самой же разработкой новинки занялась компания Honeybee Robotics: она уже представила концепт ракеты. Об этом сообщает Futurism.

Проект особо ценен тем, что в случае его успешного испытания, можно будет говорить о полетах без использования топлива, ведь такая ракета перемещается в прострастве с помощью паровой энергии.

"В теории мы могли бы использовать эту технологию для того, чтобы добраться до Луны, Европы, Титана, Плутона и различных астероидов - словом, в любое место, где есть вода и относительно небольшая сила притяжения", - говорит Фил Метцгер из Университета центральной Флориды.

We demonstrated prototype of WINE (the World Is Not Enough) spacecraft in vacuum. WINE extracts water from asteroids and uses it for steam propulsion. Thanks @DrPhiltill for asteroid simulant, doing all simulations, and being an awesome PI and thanks to @NASA SBIR for funding it! pic.twitter.com/vrFB8WhEGt