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14.01.2019, 15:54

В космос без топлива: ученые показали концепт "паровой" ракеты

В космос без топлива: ученые показали концепт "паровой" ракеты - Фото
Иллюстративное фото (pixabay)

Если ученым удастся превратить концепт в работающее изделие, космос можно будет исследовать без использования топлива

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NASA проспонсировало создание ракеты на паровом двигателе World Is Not Enough (WINE). Самой же разработкой новинки занялась компания Honeybee Robotics: она уже представила концепт ракеты. Об этом сообщает Futurism

Проект особо ценен тем, что в случае его успешного испытания, можно будет говорить о полетах без использования топлива, ведь такая ракета перемещается в прострастве с помощью паровой энергии.

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"В теории мы могли бы использовать эту технологию для того, чтобы добраться до Луны, Европы, Титана, Плутона и различных астероидов - словом, в любое место, где есть вода и относительно небольшая сила притяжения", - говорит Фил Метцгер из Университета центральной Флориды.

Сам летательный аппарат получился размером с микроволновую печь; он смог успешно извлечь воду из земли, превратить ее в пар и взлететь на определенную высоту.

Таким образом, в среде, где есть вода, WINE сможет без топлива взлетать и развивать необходимую скорость, а это значит, что теперь полеты будут стоить существенно дешевле.

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Теги: технологии, космос, паровая ракета
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