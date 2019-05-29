Отчет ООН о жизни в Северной Корее: Коррупция и репрессии

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Жители Северной Кореи вынуждены платить взятки для того, чтобы выжить. Об этом говорится в отчете ООН по правам человека, основанном на информации от 214 человек, которые бежали из страны в 2017 и 2018 годах, сообщает Голос Америки.

"Для жителей Северной Кореи жизнь - это ежедневная борьба за выживание в "порочном круге лишений, коррупции и репрессий", - говорится в отчете. Северная Корея отрицает выводы отчета и называет отчет "политически мотивированным".

Отмечается, что государство не обеспечивает доступ к базовым потребностям и в течение, толкая граждан в теневую экономику.

"Право на еду, здравоохранение, приют, работу, свободу передвижения и свободу являются универсальными и неотъемлемыми, однако в Северной Корее они в основном зависят от способности лиц давать взятки государственным чиновникам", - отметил комиссионер ООН по правам человека Мишель Башеле.

По данным отчета, работа, которую предоставляет государство, недостаточно для выживания.

Когда же граждане пытаются проводить простую рыночную деятельность, их задерживают и арестовывают. Например, запрещено передвигаться по стране без разрешения. "Угроза арестом позволяет госслужащим Кореи требовать взятки", - говорится в отчете.

"Наш отчет является яркой иллюстрацией того, насколько важно, чтобы правительство решало основные проблемы прав человека. Только тогда врожденная коррупция, превалирует во всех аспектах жизни может быть эффективно преодолена", - отметил Башеле.

15 мая 2019 года Северная Корея заявила, что она страдает от самой сильной засухи за последние четыре десятилетия, что стало причиной голода.