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15.05.2019, 15:38

В КНДР сильнейшая за последние 40 лет засуха: люди голодают

В КНДР сильнейшая за последние 40 лет засуха: люди голодают - Фото
Фото: ЕРА

Засуха стала причиной голода в стране

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Северная Корея заявила в среду, что она страдает от самой сильной засухи за последние четыре десятилетия, сообщает AP со ссылкой на местные СМИ.

Официальное корейское центральное информационное агентство сообщило, что в первые пять месяцев этого года по всей стране выпало в среднем 54,4 миллиметра осадков – это самый низкий уровень с 1982 года.

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3 мая Всемирная продовольственная программа ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовали доклад, согласно которому около 10 млн (40%) жителей Северной Кореи могут столкнуться с голодом из-за плохого урожая, вызванного засухой и наводнениями. 

О надвигающемся продовольственном кризисе и голоде в КНДР еще в августе прошлого года заявляла Международная федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца.

Сейчас многие семьи - в некоторых районах 43% населения - страдают от хронического недоедания, поэтому каждый пятый ребенок отстает в развитии.

Государственный паек в КНДР, по данным ООН, был уменьшен с 380 до 300 граммов в день.

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Теги: кндр, засуха, голод
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