Отключим свет и воду. В Лос-Анджелесе начали бороться с домашними вечеринками

Полиция будет выявлять дома, где организовываются такие вечеринки и отключать их от электро- и водоснабжения

Власти Лос-Анджелеса решили контролировать соблюдение карантинных мер нетривиальным способом. Чтобы люди не устраивали скопления народа на домашних вечеринках, мэр города Эрик Гарсетти объявил, что начиная с вечера этой пятницы, 7 августа, в домах, где проходят домашние вечеринки, будут отключать воду и свет, передает The Guardian.

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По словам Гарсетти, домашние вечеринки "давно уже превратились по сути в ночные клубы" и могут способствовать активному распространению коронавируса, поскольку все ночные заведения и бары остаются закрытыми. Теперь при выявлении таких вечеринок полиция Лос-Анджелеса будет иметь право требовать, чтобы городской департамент электро- и водоснабжения отключил дом от поставок света и воды.

Идея отключать в домах электричество и воду родилась у мэра после того, как в одном из элитных районов города около сотни людей устроили закрытую вечеринку без масок и соблюдения социальной дистанции, которая к тому же закончилась стрельбой.

Полиция несколько раз просила присутствующих разойтись, но вечеринка продолжалась. "Теперь такие мероприятия невозможно будет устраивать в домашних условиях просто физически",- подчеркнул Гарсетти.

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Дарья Мостовая

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