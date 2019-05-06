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06.05.2019, 12:22

"Откройте сердца": Папа призвал Европу улучшить жизнь людей

"Откройте сердца": Папа призвал Европу улучшить жизнь людей - Фото
Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола) Фото: пресс-служба Святого престола

﻿Папа римский Франциск посещает Болгарию и Северную Македонию

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Папа Франциск, находясь в Болгарии, обратил внимание на проблемы материального неравенства, низкой рождаемости и эмиграции, которые привели к сокращению населения во многих странах Восточной Европы, включая Украину. Об этом сообщает Голос Америки.

Он призвал политиков и правительства создать условия для того, чтобы молодежь не чувствовала бы необходимость покидать родные страны в поисках лучшей жизни.

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По данным ООН население Болгарии уменьшается быстрыми темпами в мире. Папа также призвал болгар "открыть сердца" к иммигрантам, "которые стучат вам в дверь".

"Болгария, преимущественно православная страна, где католики составляют лишь 1%, остается беднейшим государством Европейского Союза, куда она вступила в 2007 году", - отмечается в сообщении. 

После Болгарии Папа Римский посетит соседнюю Северную Македонию, где большинство населения также составляют православные христиане.

Папа римский Франциск пожертвовал $500 000, чтобы помочь мигрантам в Мексике.

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Теги: мигранты, папа римский франциск, болгария, северная македония
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