Папа римский пожертвовал $500 000: кому пойдут деньги

Папа римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола)

Папа римский Франциск пожертвовал $500 000, чтобы помочь мигрантам в Мексике. Об этом сообщает Голос Америки.

Деньги из ватиканского фонда Peter’s Pence, название которого чаще переводится как "Динарий Святого Петра", будут распределены между 27 проектами в 16 мексиканских епархиях и в религиозных общинах.

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В первую очередь средства пойдут на обеспечение оказавшихся в Мексике людей едой, жильем и предметами первой необходимости. "Все эти люди оказались в бедственном положении, не в состоянии въехать в Соединенные Штаты, без дома или средств к существованию", - говорится в заявлении.

Пожертвования Ватикана предназначены для оказания помощи более чем 75 000 человек, прибывших в Мексику в 2018 году шестью караванами. Все они попали в страну пешком или на самодельных транспортных средствах из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, но были остановлены на границе с США.

Папа римский Франциск обратился к католикам с лоджии базилики Святого Петра с традиционным посланием "К городу и миру" ("Urbi et Orbi").