Оценили в полмиллиона долларов. В США на торги выставили автомобиль Трампа – фото
06.01.2021, 11:22
Ferrari Трампа (источник - mecum.com)
В США с аукциона продают автомобиль, принадлежавший раньше действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу – Ferrari F430. Его стоимость оценивается в $400 000 – 500 000, говорится на сайте аукционного дома Mecum Auctions.
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Как сообщают организаторы аукциона, бонусом к машине покупатель получит комплект документов с личной подписью Трампа. Пробег автомобиля составляет не более 12 000 км, кожаный салон находится в идеальном состоянии.
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