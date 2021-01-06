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Оценили в полмиллиона долларов. В США на торги выставили автомобиль Трампа – фото

06.01.2021, 11:22
Оценили в полмиллиона долларов. В США на торги выставили автомобиль Трампа – фото - Фото
Ferrari Трампа (источник - mecum.com)

В США с аукциона продают автомобиль, принадлежавший раньше действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу – Ferrari F430. Его стоимость оценивается в $400 000 – 500 000, говорится на сайте аукционного дома Mecum Auctions.

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Как сообщают организаторы аукциона, бонусом к машине покупатель получит комплект документов с личной подписью Трампа. Пробег автомобиля составляет не более 12 000 км, кожаный салон находится в идеальном состоянии.

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Дарья Мостовая
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