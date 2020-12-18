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В США на аукцион выставили право взорвать бывшее казино Трампа. Планируют выручить $1 млн

18.12.2020, 09:15
В США на аукцион выставили право взорвать бывшее казино Трампа. Планируют выручить $1 млн - Фото
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno/ЕРА)

В курортном городе США Атлантик-Сити на торги выставили необычный лот – мэр Марти Смолл-старший объявил, что все желающие смогут поторговаться за право взорвать бывшее казино действующего президента США Дональда Трампа Trump Plaza, передает CNN.

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Как отметил Смолл, он "довольно амбициозный парень" и планирует собрать как минимум миллион долларов – вырученные деньги пойдут на пожертвования для местного детского клуба.

Казино и отель Trump Plaza были открыты в Атлантик-Сити в 1984 году. Спустя 30 лет бизнес пришел в упадок, здания оказались заброшены и их планировали снести. Теперь же взрыв казино должен стать из одним из ярких ожидаемых событий следующего года.

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Дарья Мостовая
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США аукцион дональд трамп казино

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