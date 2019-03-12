Ответственность за рассылку бомб в Лондоне взяла на себя ИРА

Фото: ЕРА

Ответственность за рассылку в Лондоне и Глазго самодельных взрывных устройств взяла на себя военизированная группировка Ирландская республиканская армия (ИРА). Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление полиции.

Подозрительные пакеты с небольшими взрывными устройствами были обнаружены 5 и 6 марта в аэропортах Хитроу и лондонского Сити, на вокзале Ватерлоо, а также в Университете Глазго.

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ИРА заявила, что берет ответственность за рассылку базирующемуся в Белфасте изданию Irish News.

Представители организации заявили, что всего было отправлено пять взрывных устройств. Однако пока обнаружены только четыре посылки.