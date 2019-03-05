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05.03.2019, 19:18

В двух аэропортах и на жд-станции в Лондоне нашли взрывчатку

В двух аэропортах и на жд-станции в Лондоне нашли взрывчатку - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам полицейских, "небольшие самодельные взрывные устройства" были обнаружены в почтовых пакетах формата А4

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Британская контртеррористическая полиция обнаружила три посылки со взрывчаткой в аэропорту Хитроу, аэропорту Лондон-Сити и на железнодорожной станции Ватерлоо. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию Лондона.

По словам полицейских, "небольшие самодельные взрывные устройства" были обнаружены в почтовых пакетах формата А4.

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Контртеррористическая полиция рассматривает находки как "связанную серию".

Устройства обезврежены. Пострадавших нет.

Главный офис аэропорта Хитроу был эвакуирован после обнаружения посылки со взрывчаткой. В течение следующих трех часов в Лондоне были найдены еще две посылки.

Также эвакуировали персонал аэропорта Лондон-Сити.

Район станции Ватерлоо оцепили силы правопорядка.

Сбоев в рейсах самолетов или поездов, по предварительной информации, удалось избежать.

27 февраля в Международном аэропорту Киев (Жуляны) эвакуировали пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании.

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Теги: Лондон-Сити, теракт, аэропорт, лондон, хитроу
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