Палата представителей одобрила бюджет США с помощью для Украины, Трамп может наложить вето

Оборонный бюджет США одобрен в Палате представителей Конгресса подавляющим большинством голосов, сообщает CNN.

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Бюджет поддержали 335 конгрессменов, против проголосовали 78. Голоса республиканцев разделились после обещаний президента США Дональда Трампа наложить вето на законопроект, они вынуждены были выбирать между лояльностью к нему и законом, который определяет оборонную политику США. Такого количества голосов "за" хватает для того, чтобы преодолеть президентское вето, если оно будет наложено.

Теперь оборонный бюджет должен одобрить Сенат, где законопроект также пользуется двухпартийной поддержкой.

В то же время лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что если Трамп заблокирует бюджет, он будет поддерживать это решение, и другие республиканцы тоже. Неясно, сможет ли Конгресс преодолеть вето президента в этом случае.

В оборонный бюджет США заложены $250 млн военной помощи Украине и дополнительные санкции против строительства газопровода Северный поток-2.

3 декабря Сенат и Палата представителей Конгресса согласовали и внесли в оборонный бюджет США на 2021 год поправки, которые ужесточат санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

4 декабря Трамп заявил, что наложит вето на бюджет, поскольку в нем нет статьи, отменяющей возможность для онлайн-платформ модерировать пользовательский контент.

Денис Юдин

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