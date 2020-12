Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет США из-за цензуры в соцсетях

Президент США Дональд Трамп пообещал ветировать оборонный бюджет из-за закона, дающего онлайн-платформам право модерировать пользовательский контент и освобождающий их от ответственности за него. Об этом Трамп заявил в Twitter.

"Очень грустно для нашей нации, похоже, сенатор Джим Инхоф не включил в законопроект об обороне прекращение действия статьи 230. Так плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс когда-либо сделать это. Я наложу вето!" – написал Трамп.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO!