Трамп угрожает ветировать оборонный бюджет США из-за цензуры в соцсетях

Президент США Дональд Трамп пообещал ветировать оборонный бюджет из-за закона, дающего онлайн-платформам право модерировать пользовательский контент и освобождающий их от ответственности за него. Об этом Трамп заявил в Twitter.

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"Очень грустно для нашей нации, похоже, сенатор Джим Инхоф не включил в законопроект об обороне прекращение действия статьи 230. Так плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс когда-либо сделать это. Я наложу вето!" – написал Трамп.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

Речь идет о статье 230 Акта о порядочности в сообщениях (Communications Decency Act) от 1996 года, которая освобождает владельцев соцсетей, форумов, порталов и так далее от ответственности за содержание материалов, которые загружают пользователи. В то же время, она позволяет платформам модерировать загруженный контент.

Трамп недоволен тем, что социальные сети якобы цензурируют консервативные высказывания, включая его собственные. В то же время избранный президент Джо Байден заявлял о необходимости изменить норму, поскольку онлайн-платформы играют ключевую роль в распространении дезинформации.

Вчера, 3 ноября, Сенат и Палата представителей Конгресса согласовали и внесли в оборонный бюджет США на 2021 год поправки, которые ужесточат санкции против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Денис Юдин

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