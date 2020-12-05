Палата представителей США одобрила декриминализацию марихуаны
Палата представителей Конгресса США одобрила декриминализацию марихуаны, сообщает CNN. Но пройти утверждение в Сенате у закона мало шансов.
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Законопроект о декриминализации марихуаны поддержали 228 конгрессменов, 164 проголосовали против. Среди проголосовавших "за" – 222 демократа, пять республиканцев и один конгрессмен-либертарианец. Среди голосовавших "против" – 158 республиканцев и шесть демократов.
"Жизни миллионов американцев были сломаны из-за приговоров за хранение небольшого количества марихуаны, и расовые различия в количестве обвинительных приговоров за эти преступления столь же шокирующие, сколь и несправедливые", – заявил лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер.
Законопроект MORE ACT предполагает удаление марихуаны из закона о контролируемых веществах и отмену наказания для лиц, которые ее производят, распространяют или хранят. Также он предполагает снятие судимости и пересмотр приговоров за федеральные правонарушения, связанные с каннабисом.
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел на этой неделе раскритиковал Палату за работу над законопроектом о марихуане. Он призывал демократов вместо него принять части законопроекта о стимулировании из-за эпидемии COVID-19, по которому есть двухпартийное согласие.
Критики законопроекта указывают на отсутствие потенциальной поддержки декриминализации марихуаны в Сенате.
- 3 ноября жители штата Миссисипи проголосовали за легализацию медицинского каннабиса, а еще в четырех штатах одобрили рекреационное употребление марихуаны.
- Акции производителей каннабиса резко выросли на фоне победы на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена.
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