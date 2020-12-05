Палата представителей США одобрила декриминализацию марихуаны

Палата представителей Конгресса США одобрила декриминализацию марихуаны, сообщает CNN. Но пройти утверждение в Сенате у закона мало шансов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Законопроект о декриминализации марихуаны поддержали 228 конгрессменов, 164 проголосовали против. Среди проголосовавших "за" – 222 демократа, пять республиканцев и один конгрессмен-либертарианец. Среди голосовавших "против" – 158 республиканцев и шесть демократов.

"Жизни миллионов американцев были сломаны из-за приговоров за хранение небольшого количества марихуаны, и расовые различия в количестве обвинительных приговоров за эти преступления столь же шокирующие, сколь и несправедливые", – заявил лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер.

Законопроект MORE ACT предполагает удаление марихуаны из закона о контролируемых веществах и отмену наказания для лиц, которые ее производят, распространяют или хранят. Также он предполагает снятие судимости и пересмотр приговоров за федеральные правонарушения, связанные с каннабисом.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел на этой неделе раскритиковал Палату за работу над законопроектом о марихуане. Он призывал демократов вместо него принять части законопроекта о стимулировании из-за эпидемии COVID-19, по которому есть двухпартийное согласие.

Критики законопроекта указывают на отсутствие потенциальной поддержки декриминализации марихуаны в Сенате.

3 ноября жители штата Миссисипи проголосовали за легализацию медицинского каннабиса, а еще в четырех штатах одобрили рекреационное употребление марихуаны.

Акции производителей каннабиса резко выросли на фоне победы на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.