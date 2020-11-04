Орегон стал первым штатом США, где декриминализируют хранение тяжелых наркотиков

Также в Орегоне проголосовали за легализацию терапевтического использования психоделических грибов

Четыре американских штата проголосовали за легализацию рекреационного употребления марихуаны, а в Орегоне впервые в США отменили уголовную ответственность за хранение небольших доз тяжелых наркотиков, также в штате легализовали псилоцибиновые грибы. Об этом сообщает The New York Times.

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Избиратели в Аризоне, Монтане, Нью-Джерси и Южной Дакоте поддержали легализацию употребления каннабиса в рекреационных целях. Эти штаты присоединяются к округу Колумбия и 11 другим штатам, где легализована марихуана.

В Орегоне избиратели вошли в историю, приняв первый в США закон штата, декриминализирующий хранение небольших доз тяжелых наркотиков, включая героин, кокаин и ЛСД. Цель — предоставить наркозависимым лечение вместо тюремного заключения.

Это не означает, что продажа тяжелых наркотиков в Орегоне станет легальной. Арестованный с небольшой дозой наркотика должен будет заплатить штраф в размере $100 и пройти программу лечения от наркозависимости. Лечебные центры будут финансироваться за счет доходов от легализации марихуаны, одобренной в Орегоне несколько лет назад.

Избиратели Орегона также проголосовали за легализацию терапевтического использования психоделических грибов. Грибы будут доступны для людей в возрасте от 21 года и старше.

Согласно экзитполу по результатам опроса, который проводился в день местных выборов по инициативе президента Владимира Зеленского, 70% украинцев поддерживают легализацию каннабиса в медицинских целях.

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Вадим Ребрина

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