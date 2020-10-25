Рейтинг обнародовал результаты экзитпола по опросу Зеленского: инфографика

Украинцы утвердительно ответили на все пять вопросов, заданных президентом

Социологическая группа Рейтинг обнародовала экзитпола по результатам опроса, который проводился в день местных выборов по инициативе президента Владимира Зеленского. По данным экзитпола, украинцы положительно отреагировали на все пять вопросов, но свободная экономическая зона на Донбассе вызвала больше всего сомнений.

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Первый вопрос: "Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?"

- За 81%

- Против 16%

Второй вопрос: "Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?"

- За 45%

- Против 43%

Третий вопрос: "Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?"

- За 95%

- Против 4%

Четвертый вопрос: "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?"

- За 70%

- Против 24%

Пятый вопрос: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?"

- За 78%

- Против 13%

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В опросе приняли участие 9947 респондентов, он проводился при помощи телефонных интервью, а также путем личного вопроса украинцев при выходе с избирательных участков. Срок проведения – 25 октября, место – вся территория страны, кроме временно оккупированных частей. Погрешность – не более 1,4%.

13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан.

14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

15 октября задан второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.

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Дарья Мостовая

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