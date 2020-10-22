Большинство украинцев считают опрос Зеленского законным – опрос Рейтинга

Информированность украинцев об опросе за неделю выросла на 10%

Большинство украинцев считают законным проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, одновременно с местными выборами. Об этом говорят данные опроса, проведенного 20-21 октября группой Рейтинг.

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70% респондентов слышали о проведении президентского опроса, 29% заявили, что в первый раз об этом слышат. За неделю информированность об опросе выросла на 10%.

43% одобряют проведение опроса в день выборов (неделю назад – 42%), 25% – против (неделю назад – 22%).

Проведение опроса одновременно с местными выборами считают законным 63% украинцев, 23% считают такие действия президента незаконными.

Больше всего одобряют опрос Зеленского и считают его законным на западе Украины, исключая Галичину – в Галичине и Киеве президентская инициатива пользуется самой слабой поддержкой и легитимностью. Наибольшее одобрение опрос вызывает у сторонников Слуги народа, они же больше всех уверены в его законности, наименьшее – у сторонников Евросолидарности.

Опрос проведен 20-21 октября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошены 4000 человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не более 1,5%. Заказчик опроса не указан.

13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".

14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", 15 октября второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?", 16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.

По данным опроса КМИС, участвовать в опросе Зеленского готовы 54,6% избирателей.

Денис Юдин

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