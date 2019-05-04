Папа Франциск пригласил митрополитов УГКЦ в Ватикан

Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола) Фото: пресс-служба Святого престола

Папа Римский Франциск приглашает митрополитов Украинской греко-католической церкви в Ватикан на встречу, которая должна состояться в июле. Об этом сообщается на сайте Апостольской нунциатуры в Украине.

"В деликатной и сложной ситуации, в которой находится Украина, Святейший Отец Франциск решил пригласить в Рим в днях 5-6 июля 2019 Верховного Архиепископа, членов постоянного Синода и митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви", - сказано в сообщении.

Реклама

Отмечается, что этой встречей Франциск стремится "проявить знак своей близости к УГКЦ".

12 апреля папа Франциск стал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвав их сохранить мир.