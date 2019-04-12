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12.04.2019, 08:30

Папа римский стал на колени перед бывшими лидерами Южного Судана

Папа римский стал на колени перед бывшими лидерами Южного Судана - Фото
Фото: EPA

Папа Римский Франциск стал на колени и поцеловал ноги бывшим лидерам Южного Судана, призвав сохранить мир в стране

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Папа пимский Франциск стал на колени и поцеловал ноги бывшим лидерам Южного Судана, призвав их "не вернуться к гражданской войне". Об этом сообщает УП.

Папа Франциск обратился к президенту страны Сальви Кииру, его бывшему заместителю Риеку Мачару, который стал лидером повстанцев, и еще к 3 вице-президентам, чтобы те уважали перемирие, которое они подписали и обязались создать правительство в следующем месяце.

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"Я прошу вас, как брата, остаться в мире. Я прошу вас сердцем, давайте идти вперед. Будет много проблем, но они не преодолеют нас. Решайте свои проблемы", - сказал Папа Римский.

"Лидеры были потрясены, когда 82-летний Папа, страдающий от хронической боли в ногах, с помощью своих помощников стал на колени, чтобы поцеловать ноги им и нескольким другим людям в комнате", - говорится в сообщении.

"Папа Франциск обратился к лидерам страны, поскольку в Южном Судане росло беспокойство, что переворот в соседнем Судане может поставить под угрозу мирное соглашение, которое завершило жестокую пятилетнюю гражданскую войну в Южном Судане", - пишет Reuters.

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Теги: Папа римский, Судан
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