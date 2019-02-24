Папа римский: Большинство случаев педофилии происходят в семьях

Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола) Фото: пресс-служба Святого престола

Папа римский Франциск заявил, что сексуальное насилие над детьми – универсальная проблема, отметив, что большинство случаев такого насилия имеет место в семьях. Об этом Франциск сказал в своем выступлении на закрытии исторической конференции в Ватикане, посвященной проблеме сексуального насилия в католической церкви, сообщает Reuters.

Сегодня в Ватикане завершилась первая в истории встреча католического духовенства на эту тему.

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Папа в своем завершающем слове пообещал, что в церкви будут пересмотрены и усилены "руководящие принципы", используемые для предотвращения злоупотреблений и наказания виновных в сексуальных преступлениях.

По сообщению ВВС, Франциск сравнил педофилию с принесением детей в жертву в языческих культах, а также заявил, что священники в момент совершения сексуального насилия были "орудием сатаны".

Но, как отмечает Reuters, защитники жертв насилия выразили глубокое разочарование, сказав, что папа просто повторил старые обещания и не предложил ничего конкретного.

Особо сильную критику вызвало высказывание Франциска о том, что большинство случаев сексуального насилия над детьми происходит в семьях. При этом он сослался на данные ООН.

"Таким образом, мы сталкиваемся с универсальной проблемой, трагически присутствующей почти везде и затрагивающей всех", - сказал Франциск.

Активисты во время конференции требовали, в частности, разрешить лишать сана священников и епископов, которые были уличены в домогательствах или помогали скрывать их, однако это решение не было принято, отмечает Радио Свобода.