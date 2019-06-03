Папа римский попросил прощения у ромов

Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола) Фото: пресс-служба Святого престола

Папа римский Франциск попросил прощения у ромов от имени католической церкви за столетия "дискриминации, унижений и пренебрежительного отношения". Об этом он сказал в завершение своего визита в румынский город Блаж, передает Радио Свобода.

Также понтифик причислил к лику блаженных семерых католических епископов, которые были задержаны в 1948-м и замучены в румынских тюрьмах в период коммунистической власти. Их обвинили в измене из-за отказа принять православие.

Ромы составляют около 10% от населения Румынии.

12 апреля папа Франциск стал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвав их сохранить мир. 26 мая он приравнял аборты к найму киллера.

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