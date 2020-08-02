"Парфенон кораблекрушений". В Греции открыли первый подводный музей - фото

У посетителей будет возможность его посетить, нырнув к затонувшему кораблю или воспользовавшись VR-гарнитурой

В Греции открыли первый в мире подводный музей затонувших кораблей "Парфенон кораблекрушений". Правда, физически доступен он будет только для дайверов, поскольку экспонаты музея расположены под водой - остальным придется воспользоваться виртуальной реальностью, сообщает The Guardian.

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Музей открыли у побережья острова Алонисос в Эгейском море. Там на глубине 20-30 метров лежат останки древнегреческого корабля, который затонул из-за шторма примерно в 425 году, следуя с полуострова Халкидики к острову Скопелос.

В числе прочего на судне перевозилось более 4000 амфор с вином. Теперь эти амфоры и другие предметы с корабля стали музейными экспонатами.

Насладиться осмотром выставки сможет каждый желающий - для тех, кто не умеет нырять, владельцы музея предусмотрели экскурсию по музею при помощи VR-шлема.

Как сообщают организаторы, в этом году музей будет открыт для посетителей с 3 августа по 2 октября.

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Дарья Мостовая

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