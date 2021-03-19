В Испании легализовали эвтаназию
Закон об эвтаназии был принят парламентом Испании вчера, 18 марта. Об этом сообщает DW.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Инициативу поддержали 202 парламентария, против выступил 141 депутат.
Цель закона состоит в том, чтобы "при помощи продуманного, дающего все гарантии закона помочь людям избежать страданий", сказала министр здравоохранения Испании Каролина Диас.
Правом на эвтаназию в Испании смогут пользоваться совершеннолетние неизлечимо больные пациенты, граждане страны. Разрешается как оказание косвенной помощи в совершении самоубийства, так и непосредственные действия медперсонала, ведущие к смерти пациента.
Неизлечимо больной человек должен будет четыре раза подтвердить намерение расстаться с жизнью в ходе длительного процесса, к которому привлечены врачи и юристы.
Врачи и медперсонал смогут отказаться помогать в эвтаназии, если это противоречит их убеждениям.
- Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Колумбии, Люксембурге, Канаде и штате Западная Австралия. В Швейцарии, Германии, австралийском штате Виктория, восьми штатах США и округе Колумбия разрешена помощь при самоубийстве неизлечимо больных пациентов.
- В октябре 2020 года жители Новой Зеландии поддержали на референдуме разрешение эвтаназии.
- 29 января 2021 года за разрешение эвтаназии проголосовал парламент Португалии.
Комментарии