В Испании легализовали эвтаназию

Закон об эвтаназии был принят парламентом Испании вчера, 18 марта. Об этом сообщает DW.

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Инициативу поддержали 202 парламентария, против выступил 141 депутат.

Цель закона состоит в том, чтобы "при помощи продуманного, дающего все гарантии закона помочь людям избежать страданий", сказала министр здравоохранения Испании Каролина Диас.

Правом на эвтаназию в Испании смогут пользоваться совершеннолетние неизлечимо больные пациенты, граждане страны. Разрешается как оказание косвенной помощи в совершении самоубийства, так и непосредственные действия медперсонала, ведущие к смерти пациента.

Неизлечимо больной человек должен будет четыре раза подтвердить намерение расстаться с жизнью в ходе длительного процесса, к которому привлечены врачи и юристы.

Врачи и медперсонал смогут отказаться помогать в эвтаназии, если это противоречит их убеждениям.

Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Колумбии, Люксембурге, Канаде и штате Западная Австралия. В Швейцарии, Германии, австралийском штате Виктория, восьми штатах США и округе Колумбия разрешена помощь при самоубийстве неизлечимо больных пациентов.

В октябре 2020 года жители Новой Зеландии поддержали на референдуме разрешение эвтаназии.

29 января 2021 года за разрешение эвтаназии проголосовал парламент Португалии.

Денис Юдин

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