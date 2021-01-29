"Ответ демократии на страх". Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии
Сегодня, 29 января, парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии. Об этом сообщает Reuters.
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За проголосовали 136 депутатов, против 78, четверо воздержались.
Таким образом Португалия стала седьмой в мире страной, где неизлечимо больные пациенты, чтобы покончить с собой, могут обращаться за помощью к врачу.
"Это голосование парламента добавило достоинства нашей демократии", – сказал депутат от левого блока Хосе Мануэль Пуреза, назвав одобрение эвтаназии "демократическим ответом на фундаментализм и страх".
Закон узаконивает практику эвтаназии в определенных случаях и в соответствии со строгими правилами.
Людям старше 18 лет будет разрешено обращаться за помощью, чтобы покончить с собой, если они неизлечимо больны и страдают от длительной и невыносимой боли – если они не будут признаны психически непригодными для принятия такого решения.
Право эвтаназии в Португалии получат только граждане этой страны и люди, имеющие там вид на жительство.
На следующей неделе закон для окончательного утверждения передадут на подпись президенту Марсело Ребело де Соуза, у которого будет 20 дней для принятия решения.
Консерватор Ребело де Соуза ранее заявил, что будет уважать голосование в парламенте.
Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Люксембурге, Канаде, Германии, а также в некоторых штатах США и Австралии.
- В мае 2018-го парламент Португалии проголосовал против легализации эвтаназии.
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