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"Ответ демократии на страх". Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

29.01.2021, 22:08
Голосование за закон об эвтаназии в парламенте Португалии (Фото: EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES)

Сегодня, 29 января, парламент Португалии проголосовал за легализацию эвтаназии. Об этом сообщает Reuters.

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За проголосовали 136 депутатов, против 78, четверо воздержались.

Таким образом Португалия стала седьмой в мире страной, где неизлечимо больные пациенты, чтобы покончить с собой, могут обращаться за помощью к врачу.

"Это голосование парламента добавило достоинства нашей демократии", – сказал депутат от левого блока Хосе Мануэль Пуреза, назвав одобрение эвтаназии "демократическим ответом на фундаментализм и страх".

Закон узаконивает практику эвтаназии в определенных случаях и в соответствии со строгими правилами.

Людям старше 18 лет будет разрешено обращаться за помощью, чтобы покончить с собой, если они неизлечимо больны и страдают от длительной и невыносимой боли – если они не будут признаны психически непригодными для принятия такого решения.

Право эвтаназии в Португалии получат только граждане этой страны и люди, имеющие там вид на жительство.

На следующей неделе закон для окончательного утверждения передадут на подпись президенту Марсело Ребело де Соуза, у которого будет 20 дней для принятия решения.

Консерватор Ребело де Соуза ранее заявил, что будет уважать голосование в парламенте.

Эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Люксембурге, Канаде, Германии, а также в некоторых штатах США и Австралии.

  • В мае 2018-го парламент Португалии проголосовал против легализации эвтаназии.

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Наталия Медведева
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