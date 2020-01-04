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Парламент Ливии не поддержал военную помощь со стороны Турции

Парламент Ливии не поддержал военную помощь со стороны Турции - Фото
Халифа Хафтар
04.01.2020, 19:48

Лояльный генералу Хафтару парламент также высказался за разрыв отношений с Турцией

Парламент Ливии поддержал отмену соглашения между Ливией и Турцией, которое предусматривало возможность отправки турецких военных для поддержки войск правительства национального единства Фаиза Сараджа в борьбе против самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что расположенный на востоке страны парламент Ливии поддерживает Хафтара, в то время, как столица Триполи подконтрольна правительству национального единства Фаиза Сараджа. Его активно поддерживают ООН, Италия, Катар и Турция.

Ливийские депутаты признали недействительными соглашения с Турцией о морской границе и военном сотрудничестве. Оба соглашения были подписаны в конце ноября 2019 г.

Соглашение о военном сотрудничестве предусматривало возможность отправки турецких военных для поддержки войск правительства национального единства в борьбе против Хафтара.

Также депутаты высказались за разрыв отношений с Турцией и начало расследования против Сараджа, обвинив его в "государственной измене".

2 января парламент Турции одобрил законопроект, который позволит стране направить войска в Ливию для вмешательства в гражданский конфликт.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что в Ливии на стороне генерала Хафтара воюют две тысячи российских наемников из ЧВК Вагнера.

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Турция ливия Халифа Хафтар фаиз сарадж
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