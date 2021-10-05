Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству

Парламент Румынии подавляющим числом голосов вынес вотум недоверия Кабинету министров премьера Флорина Кыцу. Об этом сообщает Euronews.

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Проголосовать за вотум недоверия предложила левоцентристская Социал-демократическая партия, в которой считают, что политика правительства Кыцу привела к ухудшению экономической ситуации и падению уровня жизни в Румынии. Вотум недоверия поддержал 281 депутат из 318 присутствовавших, при необходимых 234, сообщает Agerpress.

Кыцу занял пост премьера менее года назад, и почти сразу попал под шквал критики из-за распространения коронавируса в стране. Журналисты отмечают, что Румыния находится на одном из последних мест по уровню вакцинации от COVID-19 в Европе.

21 июня 2021 года впервые в истории Швеции парламент вынес вотум недоверия правительству.

Денис Юдин

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