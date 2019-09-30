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Парламентские выборы в Австрии: кто побеждает

Парламентские выборы в Австрии: кто побеждает - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.09.2019, 08:12

Австрийская народная партия набирает на выборах в парламент более 38% голосов

На внеочередных парламентских выборах в Австрии больше мест получила консервативная Австрийская народная партия, но пока не ясно, с кем мог бы создать коалиционное правительство ее лидер, бывший канцлер Себастьян Курц. Об этом сообщает Радио Свобода.

По предварительным данным, без подсчета голосов, отданных по почте, Австрийская народная партия набирает на выборах более 38% голосов (по сравнению с более чем 31% на предыдущих выборах 2017 года), левоцентристская Социал-демократическая партия Австрии  - 21,5% (теряя более 5 %), правая популистская Партия свободы Австрии  - более 17% ( 26% два года назад).

В парламент возвращается партия Зеленых с более 12% и более 7%  - либеральная партия Неос. Эти результаты могут измениться на процент или два после учета голосов, отданных почте.

Курц своим сторонникам после появления первых результатов заявил, что от победы он "почти онемел".

Теперь будут проходить коалиционные переговоры о создании правительства. В настоящее время о своих требованиях к победителю для возможного формирования коалиции уже заявил лидер партии Зеленых Вернер Коглер.

По его словам, для вступления его партии в коалицию будет необходимо «радикальное изменение» политики Австрийской народной партии.

  • 29 сентября проходили досрочные парламентские выборы в Австрии.
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Себастьян курц выборы австрия
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