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14.01.2019, 11:56

Пашиняну вернули кресло премьера Армении

Пашиняну вернули кресло премьера Армении - Фото
Никол Пашинян (фото - parliament.am)

Спустя три месяца после формальной отставки лидер "бархатной революции" снова встал во главе Кабмина

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Сегодня, 14 января, Никол Пашинян вновь стал премьер-министром Армении, избавившись от приставки "исполняющий обязанности". Об этом пишет ресурс Новости Армении.

Указ о назначении Пашиняна главой правительства на основании ч. 1 ст. 149 Конституции страны подписал армянский президент Армен Саркисян.

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"В соответствии с этой статьей премьер-министр не избирается парламентом, а назначается президентом", - говорится в сообщении.

Пашинян возглавил правительство Армении с 8 мая 2018 года - после того, как организовал массовые акции протеста против избрания премьером Сержа Саргсяна. В октябре он объявил об отставке, по его словам, "чисто формальной", ради того, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы. На них блок Пашинана в Армении взял 70,43% голосов.

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Теги: никол пашинян, армения
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